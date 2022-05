Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) unterstützt im Rahmen des Programms "Landgut 2022" kulturelle Projekte in Nordthüringen. In Elende und Münchenlohra im Landkreis Nordhausen wurde am Donnerstag der Auftakt gefeiert.

So soll in Elende ein bestehender kleiner Pilgerweg an der Rosenkirche um zwei Stationen erweitert werden; geplant sind auch Sensen- und Malkurse und gemeinsames Gärtnern.

In verschiedenen Orten wurden anlässlich des Projektes "Landgut 2022" auch Bäume gepflanzt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Pilgerzimmer in Münchenlohra

In Münchenlohra soll am Sonntag ein neues Pilgerzimmer eingeweiht werden. Das Kulturbüro der EKD unterstützt die regionalen Vorhaben finanziell. Bereits Anfang April war der Startschuss für das Landgut-Projekt in Siemerode im Eichsfeldkreis gefallen. Dort wird der rund zehn Kilometer lange Franziskus-Pilgerweg ausgestaltet. In allen drei Orten wurde anlässlich des Projekts ein Baum gepflanzt.

Das Kloster St. Gangolf in Münchenlohra. Bildrechte: MDR/Claudia Götze