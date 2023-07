Bei einem Brand in einer Gartenlaube hat sich am Montagabend in Nordhausen dichter Rauch gebildet. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer kurz vor 20 Uhr aus. Es habe mehrere Explosionen gegeben, möglicherweise seien in der Laube Gasflaschen gelagert gewesen. Verletzte gibt es mit Stand von Montagabend nicht.