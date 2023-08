In Hohenstein im Landkreis Nordhausen haben am frühen Donnerstagmorgen Unbekannte Diesel im Wert von 1.200 Euro abgezapft. Wie die Polizei mitteilte, haben die mutmaßlichen Täter mit Hilfe eines Schlauchs aus zwei geparkten Lkw insgesamt 700 Liter Diesel entwendet. Dabei lief auch ein Menge Kraftstoff aus. Die Diebe flohen in einem roten Lkw mit weißem Anhänger und ausländischem Kennzeichen in Richtung Herzberg in Niedersachsen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.