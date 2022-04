Für viele seiner Gemeindemitglieder war klar: Der stramm rechte Pfarrer wollte verhindern, dass die Cranach-Werke in die Hände der "Bolschewisten" fielen. Zwar hatten die Amerikaner Nordhausen am 11. April befreit und besetzt, doch Trautmann wusste bereits, dass Thüringen Teil der Sowjetischen Besatzungszone werden würde. Immerhin war die Konferenz von Jalta bereits am 11. Februar zu Ende gegangen. Die Alliierten hatten dort die Aufteilung Deutschlands beschlossen.

Der ehemalige Kirchenbauamtsleiter Wolfgang Hartmann ist aktives Gemeindemitglied und kennt die Geschichten um den Nordhäuser Lazarus. Bildrechte: MDR/Armin Kung

"Deshalb hat Trautmann die Cranach-Werke den Amerikanern übergeben, bevor Nordhausen an die Russen fallen konnte. Oder ihnen den Aufbewahrungsort verraten. Das erzählten sich die alten Gemeindemitglieder", sagt Wolfgang Hartmann. Er war bis in die frühen 2000er-Jahre Nordhäuser Bauamtsleiter der damaligen Kirchenprovinz Sachsen.

Ein überzeugter Nationalsozialist übergab die Cranach-Werke lieber den Amerikanern als den "Bolschewisten" - eine Theorie, die auch der Nordhäuser Heimatforscher Fritz Schmalz vertrat.

Spuren führen in die USA

Neben den Geschichten um des Pfarrers Verrat an die Amerikaner führen weitere Indizien in die Vereinigten Staaten. Ilsetraut Glock verließ Nordhausen nach dem Krieg, ging später nach Bonn und arbeitete als Malerin. In ihrem Brief an Hildegard Kneffel schrieb sie, dass sie die "Auferstehung des Lazarus" nach dem Krieg in Mainz gesehen habe.

Auf eine weitere Spur stieß Hildegard Kneffel im Jahr 2015. Auf einer Ausstellung in Wittenberg zu "500 Jahren Cranach" entdeckte sie eine Skizze. Darauf war Jesus Christus zu sehen - neben weiteren skizzierten Köpfen. Sie glichen den Köpfen auf dem Nordhäuser Lazarus. Die Skizze stellte sich als eine Leihgabe der Staatsgalerie Stuttgarts herus. Die Stuttgarter hatten sie zuvor in den USA erworben.

Postkarte einer Cranach-Skizze, die den Köpfen auf dem Lazarus ähneln. Die Originalskizze gehört der Staatsgalerie Stuttgart und wurde aus den USA angekauft. Bildrechte: MDR/Armin Kung