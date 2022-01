Gespräche werden vielfach geführt, auch über die Pflegedienstleitung. Im ärztlichen Sektor haben wir jetzt momentan Ruhe und es bleibt wirklich abzuwarten, was am 15. März wirklich stehen wird und in welcher Härte diese Beschlüsse umzusetzen sind.

Sie haben mir beim letzten Mal, als ich da war, dieses Gerät gezeigt, mit dem man die Patienten im Bett besser bewegen kann. Das unterstützt ja die Arbeit der Pflegekräfte, das ersetzt sogar die eine oder andere Pflegekraft, haben Sie gesagt. Wie viele solche Geräte haben Sie und was können die?

Das sind mehrere Geräte, die sind im ganzen Haus verteilt und das sind ganz unterschiedliche Hilfsmittel. Es gibt Geräte, die heben einen Patienten im Bett hoch. Notfalls könnte man dann mit diesem Patienten auch mit einer Pflegekraft bis in die Badewanne fahren, könnte ihn baden, wieder rausholen, abtrocknen und wieder ins Bett fahren. Das würde theoretisch gehen, wenn man durch die Gänge kommt und durch die Türen. Das ist dann zwar nicht so einfach, aber dafür ist das ja auch nicht gedacht. Diese praktischen Geräte werden an verschiedenen Stellen in der Klinik eingesetzt. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Es geht darum, eine Hilfe zu haben beim Umbetten, wenn ein neues Bett gebraucht wird. Zum Beispiel, weil wir ein Bett mit einer Waage benötigen. Dann gibt es Geräte, die teilweise Sachen unterstützen, also das Laufen, das Hochheben oder das Hinsetzen. Es gibt mehrere solche Geräte unterschiedlicher Bauformen, auch die Früh-Reha hat mehrere. Ich kann aber nicht sagen, wie viele das sind. Ich kann nur sagen, diese Geräte werden zum Beispiel auch erfasst, als pflegeentlastende Maßnahmen und die können dann sogar in die Budget-Entgelt-Verhandlungen Einfluss nehmen, also selbst das ist möglich.

Budget-Entgelt-Verhandlungen, das ist auch ein schönes Wort. In welcher Form können die dann einfließen?

Also das Wort ist nicht so sonderlich schön und der Vorgang ist es gleich gar nicht. Das ist immer ein hartes Ringen um jeden Euro mit den Kassen, das ist ein sehr komplizierter Prozess. In dem Fall ist es so, dass diese pflegeentlastenden Maßnahmen aufgeschrieben werden, dass ein Zeitaufwand geschätzt wird, der eine Pflegekraft praktisch ersetzen würde und dass man das dann zum Ansatz bringt, als hätte man diese Pflegekraft, die man eigentlich bräuchte.

Sie bekommen also, wenn Sie diese Geräte haben, weniger Geld für Leute?

Genau. Aber ich kriege einen Ausgleich für das Gerät.

Und was kosten diese Geräte? Das ist ja sicher von Anbieter zu Anbieter verschieden.

Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was das Gerät leistet. Ob das hydraulisch ist oder welche Elektronik dahintersteht oder ob es eine Wiege-Funktion hat. Das geht bei relativ einfachen Dingen los, beim Geh-Bock oder beim Rollator. Den bekommt man theoretisch schon für ein paar hundert Euro, aber ein richtiges Hebegerät mit Waage und Elektronik - da ist man schon auch schnell mal bei zwölftausend, 15.000, 20.000 Euro und mehr. Das ist nach oben offen.

Und können Sie sich da die Anbieter selber raussuchen, können Sie da selber verhandeln oder machen die Krankenkassen da Vorgaben?

Nein, sie legen praktisch intern einen Bedarf fest. Dann muss man gucken, was der Markt bietet. Was würde unseren Ansprüchen am nächsten kommen? Das muss man spezifizieren. Die Pflege arbeitet daran, der Arzt und wenn noch eine Schnittstelle dran ist, auch die EDV-Abteilung. Dann wird geklärt, ist das Medizingerät oder Technik? Dann muss die Abteilung noch draufschauen.

Dann muss geguckt werden, zum Beispiel bei Schwerlastbetten, ob überhaupt die Tragfähigkeit des Gebäudes gegeben ist. Denn das Bett wiegt natürlich schon viel und wenn man dann Patienten hat von 200 bis 250 Kilo, dann kommt natürlich pro Quadratzentimeter ein hoher Druck zustande. All diese Dinge zusammen ergeben dann eine Ausschreibung, mit der man dann schaut: wer erfüllt das? Jeder Kauf solcher Geräte erfordert großen bürokratischen Aufwand. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Dann muss man Angebote einholen und dann wird entschieden, was wir kaufen. Diese Investition, die obliegt natürlich dem Krankenhaus. Ursprünglich war ja mal eine doppelte Finanzierung gedacht. Bei den normalen Krankenhäusern ist es ja so, dass über die Krankenkasse der laufende Betrieb abgebildet wird - über die DRGs und das Pflegeentgelt und die Sonderentgelte. Die baulichen Maßnahmen laufen theoretisch über das Land oder über Fördermittel von Bund und Land.

Diese Prozesse sind sehr schwierig und man muss ständig Anträge schreiben für Fördermittel, um solche Dinge finanziert zu bekommen. Das ist alles sehr bürokratisch und sehr genau in der Kontrolle und in den Vergabebedingungen, die an diese Mittel geknüpft sind. Deshalb ist es für mich auch schwer vorstellbar, wie man solche Fördermittel für andere Dinge abzweigen kann. Wir sprachen letztes Mal davon im Zusammenhang mit den Intensivbetten.

Können Sie ganz kurz nochmal erklären, was sich hinter dem Begriff DRG verbirgt?

Also es gibt ungefähr 35.000 bis 37.000 Krankheiten. Diese generieren jeweils eine Diagnose, zum Beispiel Schnupfen. Wir könnten dazu natürlich auch Infekt der oberen Luftwege sagen und dieser Infekt der oberen Luftwege hat irgendeine Nummer in der internationalen Klassifikation der Krankheiten. Viele dieser Nummern werden dann zusammengefasst in einer DRG. Das sind diagnosebezogene Gruppen, die praktisch ähnliche Aufwendungen erfassen sollen und eine Mischkalkulation darstellen über die Gesamtkosten im Behandlungsverlauf.