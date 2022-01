Dann gibt es natürlich auch die Partner, also die Krankenkassen, zum Beispiel mit ihrem medizinischen Dienst und auch das Ministerium zum Beispiel macht immer mal ein Treffen, das ist nicht so ganz regelmäßig, aber vor Weihnachten gab es da das letzte Treffen, wo nochmal aus allen Krankenhäusern Ärzte und leitende Kader eingeladen waren, um sich abzustimmen, was erwarten wir, was könnte das sein und wie es über die Feiertage die Sicherstellung gewährleistet.

Ich gehe davon aus, dass wir jetzt mit den nächsten Netzwerktreffen auch irgendwann das Thüringer Ministerium wiedersehen werden und dort nochmal ein Abgleich bekommen, was jetzt passiert. Wir haben ja jetzt die Lage gesehen, Dienstag, Mittwoch sind die Zahlen wieder ein bisschen nach oben gegangen bundesweit. Und es bleibt dort auch abzuwarten, wie sich das jetzt entwickelt, wobei noch nicht ganz klar ist, welchen Anteil hat jetzt Omikron an dem, was die letzten zwei Tage gelaufen ist.

Gerade im medizinischen Bereich haben Sie gerade alle Hände voll zu tun und es hat keiner Zeit um den heißen Brei herum zu reden. Wie klar und offen ist denn die Kommunikation mit dem Ministerium in solchen Runden?

Mit Frau Ministerin Heike Werner muss ich sagen, ist es schon so, dass die Probleme klar angesprochen werden, egal ob das jetzt persönliche Treffen sind oder Webkonferenzen. Ich habe nicht den Eindruck, dass da nicht offen geredet wird.

Es ist natürlich politisch immer so, dass man aus der Politik die Infos aufnimmt und logischerweise nicht sofort antworten kann, sondern das ist ja politisch und diplomatisch üblich, das erstmal mitzunehmen und zu schauen und zu prüfen und sich möglichst nicht zu Aussagen hinreißen zu lassen. Das ist natürlich hier nicht anders, also das ist wie ein Interview mit einem Politiker, der gerade aus der Sitzung kommt. Da gibt es zwar liebe Worte, und das ist ja auch alles nett, aber es wird wenig gesagt, man kann nicht viel mitnehmen davon.

Aber wenn Sie jetzt Wünsche und Forderungen ans Ministerium in diesen Runden aussprechen, bekommen Sie dann zeitnah eine Antwort? Oder müssen sie da viel nachfragen und nachhaken?

Das betrifft ja meist organisatorische Fragen und das Ministerium ist natürlich daran interessiert, dass die Sicherstellung im Corona-Geschehen und in der gesamten Gesundheitsversorgung nahtlos funktioniert. Was die Corona Politik anbelangt - dort gibt es immer mal hier und da ein Holpern. Beispielsweise in der Datenübermittlung, in den Absprachen, in den Festlegungen über die Kriterien der Verlegung und so weiter. Aber da ist ja als fachlicher Leiter der Professor Bauer in Jena für Thüringen zuständig und dieser spricht dann auch mal fachliche Sachen an oder wo wir uns abgleichen müssen. Das betrifft aber weniger das Ministerium. Von dort wird das zwar unterstützt, aber das Ministerium kann diese Fachlichkeit nicht leisten, das ist ja normal.

Was beobachten Sie in Ihrem Haus bezüglich der Reaktionen darauf? Sie haben ja nun ganz direkt mit der Krankheit zu tun. Gibt es Verständnis für die Maßnahmen oder ist es Zeit für Entwarnung?

Es gibt eigentlich zwei große Themen im Gesundheitswesen. Das eine ist "Was leisten wir uns?“, also was ist die der Leistungsinhalt? Und die zweite Frage ist immer "Wie finanzieren wir das?“ Über die Finanzierungsfrage besteht sicher weitestgehend Einigkeit, dass also diese Beitragsfinanzierung über alle Teilnehmer am Geschehen klar ist. Beim Leistungsgeschehen gibt immer wieder Unklarheiten und Abstimmungsbedarf.