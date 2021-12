Corona in der Lungenklinik | Woche 3 "Die Infektions-Schleuse ist auch ein mentaler Schutz für uns"

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Die Lungenklinik in Neustadt/Harz ist Anlaufstelle für viele schwere Corona-Fälle in Nordthüringen. Mit ihrem ärztlichen Direktor, Dr. Frieder G. Knebel, sprechen wir einmal pro Woche über die Situation in seiner Klinik. In dieser dritten Folge geht es darum, wie man in Neustadt mit der besonderen Belastung durch Corona umgeht, was dort in Bezug auf die Beatmung anders läuft als andernorts und wie die Infektionsschleuse auch das Personal schützt.