Aber man muss natürlich klar sagen: Personal gibt es deutlich zu wenig. Was auch interessant ist: In der zweiten und dritten Welle gab es zum Beispiel Kinderbetreuungsangebote, die gibt es so in der vierten Welle nicht. Und wenn der Kindergarten anruft, ein Kind müsse in Quarantäne, weil es einen Fall in der Gruppe gebe, dann sind schnell mal drei, vier Mütter weg. Dann muss man sehen, wie man die Schicht übersteht.