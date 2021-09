AHN Biotechnologie stellt Labortechnik wie Pipettenspitzen her. Die kleinen Kunststoff-Röhrchen in allen denkbaren Größen sowie sonstige Sammelgefäße für biochemische Untersuchungen waren und sind wahre Verkaufsschlager in Corona-Zeiten. Die Firma aus Nordhausen wächst seit Jahren - aber die Pandemie hat 2020 und in diesem Jahr noch einmal für einen Schub gesorgt.