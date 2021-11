Nach einer Messerattacke in einem ICE in Bayern hat es auch in Thüringen Durchsuchungen in mehreren Wohnungen gegeben. Diese habe im näheren Freundeskreis des Tatverdächtigen stattgefunden, hieß es am Sonntag im bayerischen Neumarkt in der Oberpfalz von der ermittelnden Staatsanwaltschaft. Die Thüringer Landespolizeidirektion bestätigte, dass im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt worden sei. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde unter anderem eine Wohnung in Menteroda durchsucht.