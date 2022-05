Steigende Betriebskosten Nordhausens Wohnungsunternehmen erhöhen Nebenkosten

Neben den Spritpreisen klettern auch die Heiz- und Nebenkosten immer weiter in die Höhe. Das wirkt sich nun auch auf erste Mieten in Thüringen aus. So wollen die großen Nordhäuser Wohnungsunternehmen die Nebenkosten um jeweils 30 Prozent erhöhen.