Am Möwensee in der Nähe von Nordhausen hält ein dramatischer Vorfall seit Sonntagabend die Feuerwehr in Atem. Laut Polizeiangaben wollte ein 20-jähriger Mann den See durchschwimmen. Als er sich auf den Rückweg machen wollte, sei er plötzlich nicht mehr zu sehen gewesen. Gegen 18 Uhr verständigten seine besorgten Angehörigen, die sich ebenfalls am See befanden, die Polizei.