Regionaler Nahverkehr Mobilitätswoche im Kreis Nordhausen: Bus-Gespräche mit Stadt- und Landbewohnern

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Was muss sich ändern, damit die Bewohner der Südharz-Region häufiger in die Busse und Bahnen der regionalen Verkehrsbetriebe steigen? Das wollten die Stadt und der Kreis Nordhausen am Donnerstag bei den "Bus-Gesprächen" in Bleicherode, Heringen und Nordhausen wissen - von Fahrgästen und Menschen, die die öffentlichen Verkehrsmittel gar nicht nutzen. Das Angebot war Teil der Mobilitätswoche. Die Aktionswoche soll Bürger näher an den ÖPNV heranführen.