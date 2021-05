Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Nordhausen versucht, die am Neuen Rathaus gehissten Flaggen von Israel und Deutschland in Brand zu setzen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden Brandsätze gegen die Fassade des Gebäudes am Markt geschleudert. Die Flaggen wurden nicht getroffen, jedoch blieb ein Brandsatz auf einem Sims an der Fassade liegen und brannte dort weiter. Dadurch wurde die Fassade leicht beschädigt. Anwohner hatten das Geschehen beobachtet und die Polizei gerufen.

Einer der noch brennenden Brandsätze auf einem Sims an der Fassade des Rathauses in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Landespolizeiinspektion Nordhausen