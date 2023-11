Flüchtlingspolitik Nordhäuser Landrat hält angebotene Immobilie für Erstaufnahmeeinrichtung für ungeeignet

Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) hält ein in Rede stehendes Gebäude in Nordhausen als Erstaufnahmeeinrichtrung für Geflüchtete für ungeeignet. Er habe dem Land mitgeteilt, dass der angedachte Standort - eine ehemalige Kautabakfabrik - zu zentral und "von den Freiflächen viel zu klein" sei, erklärte Jendricke am Donnerstag. "Da ich aber die Unterbringungsnot des Landes kenne, weiß ich, dass wir mit einer pauschalen Ablehnung nicht weiterkommen."

Landrat will Zeit gewinnen

Um Zeit zu gewinnen und nach einem anderen Standort am Rande der Stadt zu suchen, habe er dem Land angeboten, vorübergehend eine Notunterkunft des Landes an anderer Stelle in Nordhausen zu betreiben. Jendrecke erklärte weiter, er habe in einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages am Mittwoch darauf hingewiesen, dass der Landkreis in diesem Verfahren des Landes kein formelles Mitspracherecht habe. Zuständige Genehmigungsbehörde sei die Stadt Nordhausen. Bildrechte: MDR/Ria Weber

Jendricke sagte weiter, er kenne die Bewerbung einer privaten Immobiliengesellschaft mit ihrem Objekt in Nordhausen auch erst seit Freitag letzter Woche. Das Land führe derzeit ein Markterkundungsverfahren durch, bei dem sich Eigentümer mit entsprechenden Standorten bewerben könnten.

"Keine Belastung des Mietmarktes durch Erstaufnahmeeinrichtung"

Der Nordhäuser Landrat verwies in seiner Mitteilung am Donnerstag auch darauf, dass eine Landeseinrichtung dem Kreis bei der eigenen Aufnahme von Asylsuchenden angerechnet werde. "Das würde beispielsweise für dieses Jahr bedeuten, dass wir nicht rund 800 Menschen aus der Ukraine und weiteren Drittstaaten aufnehmen müssen, sonder nur rund die Hälfte. Flüchtlinge in Landeseinrichtungen blieben dort nur wenige Woche und würden dann in die anderen Landkreise und kreisfreien Städte weiterverteilt. "Eine Belastung des Mietmarktes vor Ort oder auch von Schulen findet somit nicht statt." Wer also langfristig weniger zusätzliche Migration "zu uns haben will, sollte sich einer Landeseinrichtung aus meiner Sicht nicht verschließen", so Jendricke.