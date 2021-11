Eine Woche nach der Schändung der evangelischen Frauenbergkirche in Nordhausen durch einen Mann aus Afghanistan haben Mitglieder der afghanischen Gemeinschaft und der Kirchengemeinde am Mittwochabend ein Zeichen der Versöhnung gesetzt. Etwa 40 Flüchtlinge - Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche - hätten am Altar Blumen als Zeichen der Entschuldigung abgelegt, teilte der Evangelische Kirchenkreis Südharz mit.

Die an diesem Abend Anwesenden seien aus einem Land gekommen, in dem sie selbst Opfer waren, so Sayed. Opfer genau dieser Menschen, wie der Täter einer sei. Solch einen Menschen hier in Aktion zu wissen, habe sie zutiefst erschreckt, doch auch der Sturm gegen Afghanen in den Medien. "Diese Gefährdungslage musste schnell geklärt werden", erklärt der Vorsitzende. Die Menschen, die heute Abend gekommen seien, hätten dies aus voller Überzeugung getan.