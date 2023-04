Buchmann erhebt in seiner Stellungnahme schwere Vorwürfe gegen seine Stellvertreterin Rieger. Sie habe seine Amtsführung seit ihrem Amtsantritt am 11. Januar 2022 infrage gestellt. Es gebe aber keinerlei stichhaltige Anhaltspunkte für eine so scharfe Disziplinarmaßnahme, er fühle sich vorverurteilt. Dass die Beschäftigten der Stadtverwaltung in das Geschehen einbezogen und damit "schwer belastet" würden, sei für ihn schwer. Buchmann sagte, er bedauere, ihnen in dieser schwierigen Situation nicht beistehen zu können. Nach MDR-Informationen soll nun der Personalrat aktiv werden. Aus dem Umfeld des Rathauses ist zu hören, so etwas habe es 20 Jahre nicht gegeben. Die Rede ist von "Angst und Schrecken", sogar das Wort "Bananenrepublik" fällt.

