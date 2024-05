Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zum Dienstag in Nordhausen einen Mann festgenommen, der sich in seiner Wohnung verschanzt hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bei dem Einsatz auch ein Warnschuss abgegeben. Personen seien dabei nicht verletzt worden, hieß es weiter.

Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel