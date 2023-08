Das Verwaltungsgericht hatte in seiner Mitteilung zum Urteil deutlich gemacht, dass sich eine gerichtliche Prüfung weiterer Vorwürfe als schwierig bis unmöglich erwiesen habe. So habe die zuständige Aufsichtsbehörde des Landkreises, also die Disziplinar- und Rechtsaufsichtsbehörde, es bislang in Teilen versäumt, erforderliche Ermittlungen durchzuführen, so das Gericht. Dadurch sei eine angemessene Bewertung der Vorwürfe durch das Gericht nicht möglich.