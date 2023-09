Die Landesvorsitzenden der Linken, Christian Schaft und Ulrike Grosse-Röthig, sehen in dem Wahlausgang "eine Absage der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen an nationalistische und rechte Ideologien und damit auch eine Absage an die AfD." Die Linke bot Wahlsieger Buchmann im Nordhäuser Stadtrat eine konstruktive Zusammenarbeit an. SPD-Chef Georg Maier sprach von einer "guten Nachricht aus Nordhausen". Die "klare Haltung vieler Akteure und eine laute Zivilgesellschaft" hätten das Ergebnis des ersten Wahlgangs gedreht, sagte Maier.