Kommunen Nordhausen: Streit eskaliert nach Suspendierung von Oberbürgermeister Buchmann

In Nordhausen spitzt sich der Streit zwischen Stadt und Landkreis um die Suspendierung von Oberbürgermeister Kai Buchmann weiter zu. Die Nummer 3 an der Stadtspitze verschaffte sich Zugang zu Räumen, die das Landratsamt gesperrt hatte. Nun will das Landratsamt auch gegen ihn disziplinarisch vorgehen.