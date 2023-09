Diese "Selbstmobilisierung" hat einen konkreten Namen: das Bürgerbündnis "Nordhausen zusammen". Ein harter Kern von 30 Nordhäusern trommelte für ein weltoffenes Nordhausen und für Buchmann. "Als AfD-Kandidat Jörg Prophet am 10. September mehr als 42 Prozent der Stimmen erhielt, war das für viele Nordhäuser wie ein Weckruf", sagt Stephanie Tiepelmann-Halm vom Verein Schrankenlos.

Ich glaube, die Menschen haben in den vergangenen zwei Wochen nicht für Buchmann und nicht gegen AfD gestimmt. Sie haben sich selbst mobilisiert. Kai Buchmann

Spontan trafen sich dreißig Menschen und gründeten das Bündnis. Sie organisierten etwa eine Social-Media-Kampagne. Darin sprachen sich Musiker wie Schlagersängerin Stefanie Hertel, die Band Culcha Candela oder Sebastian Krumbiegel von den Prinzen für Buchmann aus.

"Nordhausen zusammen" organisierte am Tag vor der Stichwahl ein großes Bürgerfest. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Uns haben tatsächlich Menschen angesprochen, die ihre Wahl überdacht haben. Die konnten wir zum Wechsel auf Buchmann in der Stichwahl umstimmen. Stephanie Tiepelmann-Halm

"Nordhausen zusammen" organisierte am Tag vor der Stichwahl ein großes Bürgerfest, das sehr gut besucht war. Für Kinder, Eltern und Großeltern wurden Musik, Shows und viele Appelle für eine weltoffene Stadt organisiert. Ein offener Brief des Bündnisses hat fast 4.500 Unterschriften erhalten. Insgesamt 15.000 Euro sammelte das Bündnis in der kurzen Zeit an Spenden ein. Neben engagierten Nordhäusern, waren auch Gewerkschaften, Kirchen und Vereine dabei. Mit Erfolg, sagt Mitorganisatorin Stephanie Tiepelmann-Halm:

"Uns haben tatsächlich Menschen angesprochen, die ihre Wahl überdacht haben. Die konnten wir zum Wechsel auf Buchmann in der Stichwahl umstimmen", sagt Stephanie Tiepelmann-Halm.

Stephanie Tiepelmann-Halm engagiert sich für den Verein schrankenlos, der den Weltladen in Nordhausen betreibt. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Die schnelle und effektive Mobilisierung des Bündnisses war kein Zufall. Nordhausen hatte bereits in der Vergangenheit eine aktive Zivilgesellschaft. Ende der 90er-Jahre gingen viele Menschen gegen NPD-Aufmärsche auf die Straße. Damals gab es das sogenannte Bündnis gegen Rechtsextremismus, das BGR.

Das ist ein klares Signal von der Wahl in Nordhausen und dem Bürgerbündnis "Nordhausen zusammen", auch in Richtung Landtagswahl. Dass es sich lohnt, sich zu engagieren und dass man die extrem rechte AfD in ihre Schranken weisen kann Jens-Christian Wagner

"Das BGR war lange eingeschlafen. Besonders Corona hatte uns wie so vielen sozialen Initiativen geschadet. Mit der Oberbürgermeisterwahl konnten wir an alte Freundschaften, Kontakte und Netzwerke von früher anknüpfen", so Tiepelmann-Halm.

Nordhausen hatte auch schon in der Vergangenheit eine aktive Zivilgesellschaft. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Auch die KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora haben sich bei "Nordhausen zusammen" engagiert. Deren Stiftungsleiter Jens-Christian Wagner fürchtete einen AfD-Oberbürgermeister, der den Holocaust relativiere und die Leiden der KZ-Häftlinge kleinrede. Dies habe das Bürgerbündnis verhindert:

"Das ist ein klares Signal von der Wahl in Nordhausen und dem Bürgerbündnis 'Nordhausen zusammen' auch in Richtung Landtagswahl. Dass es sich lohnt, sich zu engagieren und dass man die extrem rechte AfD in ihre Schranken weisen kann", so Wagner.

Jens-Christian Wagner fürchtete einen AfD-Oberbürgermeister, der den Holocaust relativiere und die Leiden der KZ-Häftlinge kleinrede. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK