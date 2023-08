Die fünf Kandidaten und eine Kandidatin nehmen nacheinander auf den Stühlen Platz. Moderator Thomas Müller bittet alle Teilnehmer, ihre "Vision" für Nordhausen vorzustellen. Zwei Minuten hat jeder Zeit.

Die Reihenfolge ist bestimmt durch den Platz auf dem Wahlzettel. In Nordhausen steht Jörg Prophet von der AfD ganz oben. Erst danach kommen CDU, SPD, Grüne und FDP. Die Parteilosen stehen ganz unten.

Grund ist das Thüringer Kommunalwahlgesetz. Dieses sieht vor, dass sich der Wahlzettel nach den Partei-Ergebnissen der jüngsten Landtagswahl richtet. Bedeutet, eigentlich müsste ein Kandidat der Linken auf Platz 1 stehen. Die Linke hatte bei der Landtagswahl 2019 das beste Ergebnis. Doch in Nordhausen hat die Linke niemanden nominiert. Die zweiterfolgreichste Thüringer Partei rutscht auf Platz 1: die Alternative für Deutschland. Die Debatte eröffnen darf damit Prophet.

Bei einer Podiumsdiskussion konnten sich alle Kandidaten vorstellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Prophet ist 61 Jahre alt, Unternehmer und Chef der AfD-Fraktion im Stadtrat. Er wolle das Verhältnis von Stadtrat und Rathaus verbessern, sagt er, und fordert einen besseren Bürgerservice. Außerdem müsse sich die Beziehung zwischen Stadt und Landkreis verbessern. "Der Bürgerwillen muss sich im Rathaus widerspiegeln", erklärt er dem Publikum.

Jörg Prophet (AfD) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Danach folgt Andreas Trump. Der 57-Jährige ist parteilos, tritt aber für die CDU an, deren Stadtratsfraktion er auch angehört. Trump ist Schulleiter eines Nordhäuser Gymnasiums. Er will eine saubere und sichere Stadt. Besonders sorgt er sich um das Image Nordhausens. Trumps Vision: Nordhausen solle wieder als optimistisch wahrgenommen werden. "Wir müssen Wohnraum anbieten und für Zuzug in die Stadt sorgen", sagt er.

Andreas Trump (parteilos, tritt für CDU an) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Alexandra Rieger (44) ist bereits amtierende Bürgermeisterin und will als Oberbürgermeisterin das Miteinander stärken. Die Sozialdemokratin will nach eigenen Angaben mit "Kompetenz und Herz" die Stadt regieren. Rieger will die Region stärken und in der Verwaltung wieder mehr auf die Kompetenz der Mitarbeiter vertrauen. Sie will auch mit Erfahrung punkten. "Ich habe selbst Verwaltungswissenschaften an der Hochschule Nordhausen studiert und war eine der ersten Absolventinnen hier", sagt sie.

Alexandra Rieger (SPD) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für die Grünen tritt Carsten Meyer an. Der 60-jährige setzt sich für Tempo-30-Zonen ein, möchte den Gipsabbau im Südharz beenden und eine Ehrenamtsstrategie entwickeln. Außerdem soll Nordhausen besser per Bahn mit Göttingen, Halle und Erfurt verbunden werden. Meyer war bis 2014 Landtagsabgeordneter.

Carsten Meyer (Grüne) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit Stefan Marx schickt die FDP einen bekannten Arbeitsrichter ins Rennen. Marx war bis 2022 Leiter des Nordhäuser Arbeitsgerichts. Dann wechselte er an das Landesarbeitsgericht in Erfurt. Der 62-Jährige will ein Industriegebiet und mindestens ein neuen Baugebiet für Nordhausen. Seine Vision sei eine Stadt, in der man sich wohlfühle. "Ich wünsche mir mehr junge Familien hier und Zuzug von Fachkräften", sagt Marx.

Stefan Marx (FDP) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Als letzter darf der amtierende Oberbürgermeister ans Mikrofon. Kai Buchmann, parteilos, ist seit 2017 im Amt. Er ist studierter Betriebswirt und arbeitete zuvor im Südharz-Klinikum. Im März wurde er wegen Mobbingvorwürfen suspendiert, konnte nach einer Gerichtsentscheidung im August wieder ins Amt zurückkehren. Er betont, dass Nordhausen vor dem Jahr 2020 pleite war. Sein Ziel sei, dass Nordhausen finanziell handlungsfähig bleibe. Er will marode Straßen sanieren, Verwaltung und Feuerwehr modernisieren.

Kai Buchmann (parteilos) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach den "Visionen" übernimmt das Publikum. Nun sollen Fragen direkt an die Kandidaten gestellt werden. Doch kommunale Themen bleiben an diesem Abend hinter einem Thema zurück: der AfD. Studenten und Hochschulmitarbeiter stellen wiederholt kritische Fragen an Jörg Prophet. Einige seiner Antworten werden mit Buh-Rufen kommentiert. Doch auch seine Anhänger sitzen im Hörsaal und spenden Applaus.

Die Kritik an der AfD sorgt für einen überproportional großen Redeanteil von Prophet. Was er von erwiesen rechtsextremen Politikern seiner Partei halte? Prophet: Eine Oberbürgermeister-Wahl sei eine Personenwahl. Bei strittigen Aussagen müsse man die Politiker selbst fragen. Er selbst bezeichnet sich als "weltoffen, wertkonservativ und mittelstandsorientiert". Aussagen, die jedes Mal für Unruhe im Publikum sorgen.