Über den neuen Oberbürgermeister in Nordhausen wird in einer Stichwahl entschieden. Bei dieser treten am 24. Juni der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann und der AfD-Kandidat Jörg Prophet an. Prophet hatte beim ersten Wahlgang am Sonntag klar vorne gelegen - er erhielt 42,1 Prozent der Stimmen.