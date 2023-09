Linke gibt vage Wahlempfehlung

Die Partei des Thüringer Ministerpräsidenten tritt nicht zur OB-Wahl an. Linken-Kreischef Matthias Marquardt sagte MDR THÜRINGEN, man hat sich auf keinen Kandidaten einigen können. Eine Wahlempfehlung für einzelne Kandidaten wolle man trotzdem nicht geben. Alle demokratischen Kandidaten kämen in Frage, besonders jene mit regionalen Wurzeln. Nur den AfD-Kandidat schließt die Partei dabei aus.

Matthias Marquardt ist Kreischef der Linken in Nordhausen und Bürgermeister von Heringen/Helme. Bildrechte: MDR/Armin Kung

"Wir hoffen, die Menschen entscheiden sich für eine demokratische Partei. Und auch für Ansichten, die eben keine Menschen ausgrenzen, für die jeder Mensch im Mittelpunkt steht - und damit schließen wir die AfD und auch Herrn Prophet aus", sagt Marquardt.

Hochschule sorgt sich um Nordhausens Ruf

An der technisch-ausgerichteten Hochschule Nordhausens herrscht dagegen große Unruhe. Die Zahl der Ingenieurstudenten geht bundesweit zurück. An der Hochschule Nordhausen sind die Studierendenzahlen am Institut für regenerative Energietechnik in den vergangenen zehn Jahren um 80 Prozent eingebrochen.

Umso erfolgreicher zieht der Campus ausländische Studenten an. Die Mehrheit kommt aus Indien, Pakistan, Ägypten und Nigeria. Auf 60 deutsche Studenten im Fachbereich kommen bereits 150 ausländische Studenten. Fast alle Hochgebildeten wollen zurück in ihre Heimat. Doch auch die Thüringer Wirtschaft setzt auf die ausländischen Ingenieure.

Viele Studienbewerberinnen und Studienbewerber haben bereits Ängste in Bezug auf die AfD geäußert. Jörg Wagner Präsident der Hochschule Nordhausen

Und in den Büros der Studienberatungen ist die AfD längst Thema unter den Bewerbern, sagt Hochschulpräsident Jörg Wagner: "Viele Studienbewerberinnen und Studienbewerber haben bereits Ängste in Bezug auf die AfD geäußert, gerade im internationalen Bereich und auch im Bereich der alten Bundesländer. Die Wahl eines AfD-OB in Nordhausen würde natürlich bundesweit kontrovers diskutiert werden. Nach unseren bisherigen Erfahrungen würde das einen negativen Effekt auf die Studierendenzahlen haben", berichtet Wagner.

Jörg Wagner ist seit 2004 Rektor und wurde später Präsident der Hochschule Nordhausen. Bildrechte: MDR/Armin Kung

"Über einen Warnschuss sind wir längst hinaus"

Dass die Nordhäuser den ersten AfD-Oberbürgermeister Deutschlands wählen könnten, hält der Regionalforscher Thomas Müller für möglich. Schließlich habe es bereits einen Warnschuss an die Nordhäuser Politik gegeben. Er spielt auf die Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2017 an. Damals siegte überraschend der Parteilose Kai Buchmann gegen die Kandidaten der anderen Parteien. Im ersten Wahlgang erreichte Buchmann auf Anhieb Platz zwei. In die Stichwahl ging er als Außenseiter und wurde Oberbürgermeister.