Die Partei des Thüringer Ministerpräsidenten tritt nicht zur OB-Wahl an. Linken-Kreischef Matthias Marquardt sagte MDR THÜRINGEN, man hat sich auf keinen Kandidaten einigen können. Eine Wahlempfehlung für einzelne Kandidaten wolle man trotzdem nicht geben. Alle demokratischen Kandidaten kämen in Frage, besonders jene mit regionalen Wurzeln. Nur den AfD-Kandidat schließt die Partei dabei aus.

An der technisch-ausgerichteten Hochschule Nordhausens herrscht dagegen große Unruhe. Die Zahl der Ingenieurstudenten geht bundesweit zurück. An der Hochschule Nordhausen sind die Studierendenzahlen am Institut für regenerative Energietechnik in den vergangenen zehn Jahren um 80 Prozent eingebrochen. Umso erfolgreicher zieht der Campus ausländische Studenten an. Die Mehrheit kommt aus Indien, Pakistan, Ägypten und Nigeria. Auf 60 deutsche Studenten im Fachbereich kommen bereits 150 ausländische Studenten. Fast alle Hochgebildeten wollen zurück in ihre Heimat. Doch auch die Thüringer Wirtschaft setzt auf die ausländischen Ingenieure.