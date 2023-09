Am Sonntag sind rund 37.000 wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Nordhausen dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Gleich sechs Kandidaten oder Kandidatinnen gehen ins Rennen , eine Stichwahl, die am 24. September stattfinden würde, gilt daher als relativ wahrscheinlich.

Die Wahl steht im Zeichen der Unruhen in der Verwaltung, die nach Meinung des Historikers und Stadtchronisten Thomas Müller aktuell vor allem Oberbürgermeister und Landrat Matthias zu verantworten haben. Ein Grund dafür, dass diese beiden Ämter in den letzten Jahren immer wieder in Streit geraten konnten, liegt in dem besonderen Verwaltungsrang der Stadt Nordhausen innerhalb des Landkreises begründet, der durch das Amt des Oberbürgermeisters gekennzeichnet wird. Ein Amt, das in Thüringen für drei Stadtarten vorgesehen ist.

Oberbürgermeister gibt es in Thüringen in kreisfreien Städten - dazu zählen Erfurt, Weimar, Jena, Suhl und Gera. Sie gehören, wie der Name sagt, keinem Landkreis an. "Deshalb hat der Bürgermeister hier so viele Aufgaben - zum Beispiel ÖPNV, Müllentsorgung und eben alles, was sonst der Landkreis machen würde -, dass er auch namentlich unterschieden wird: Er ist Oberbürgermeister", sagt Professor Sven Müller-Grune von der Hochschule Schmalkalden, der auf Wirtschafts- und Verwaltungsrecht spezialisiert ist. In kreisfreien Städten ist der Oberbürgermeister also Landrat und Bürgermeister in Personalunion.