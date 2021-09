Die grünliche Farbe des Motor-Dreirads könnte ein Hinweis auf die Manufaktur von Friedrich Lutzmann in Dessau sein. Dieser hatte für Opel Fahrzeuge mit ähnlicher Farbe konstruiert. Am 10. Oktober wird der Oldtimerverein Wolkramshausen in Dessau einen Lutzmann-Experten besuchen, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.

Ein Modell "System Lutzmann" aus dem Jahr 1899. Darauf sitzt der damalige stellvertretende Opel-Vorstandschef Wolfgang Strinz. Bildrechte: dpa