An der Diemitzer Schleuse an der mecklenburgischen Seenplatte gibt er noch bis Ende August mit den Ton an und weist Besucher in den Booten ein, die die Schleuse passieren wollen. "Ich war und bin selbst viel auf dem Wasser unterwegs - mit Paddelboot, Faltboot oder selbst gebautem Floß. Ich weiß als Wassersportler, worauf es ankommt", erklärt er. Der Rentner aus Sülzhayn in Nordthüringen ist jetzt seit zwei Monaten dabei. Die Diemritzer Schleuse ist eine der am meisten befahrenen Schleusen Europas. Über 40.000 Boote passierten sie 2023.