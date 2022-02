Ronny Goymann Nach Corona: Der schwere Kampf zurück ins Leben

Ronny Goymann ist für jede Therapie dankbar, weil alles ihn weiterbringt. Jeder noch so kleine Schritt macht ihn glücklich: "Alles, was bessergeht, ist für mich ein Erfolg. Und es gibt eigentlich nichts, was mir keinen Spaß macht. Klar, es gibt Sachen, die sind ein bisschen schwieriger, aber das gehört dazu. Und ich möchte ja irgendwann die Erfolge sehen und möchte ja irgendwann mal wieder mein normales Umfeld sehen und nach Hause. Darauf arbeite ich hin."

Manchmal staunt er selber, wieviel er in der kurzen Zeit geschafft hat: "Es ist ja alles wie bei einem kleinen Kind. Laufen beispielsweise. Es ist wirklich alles weg und man fängt wieder von klein auf an, sozusagen. Es ist nicht einfach, aber man muss sich durchbeißen. Man will ja irgendwann wieder ins normale Leben einsteigen. Und deswegen kämpfe ich so."