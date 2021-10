In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Fälle mit rechtsextremistischen Hintergründen bei der Polizei bekannt geworden: Das Hannibal-Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern, eine rechtsextreme Gruppe in Nordrhein-Westfalen oder eine rassistische Chatgruppe in Berlin. Doch was wird innerhalb der Polizei dagegen unternommen?