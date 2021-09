In Nordhausen hat die Polizei einen Mann in dessen Wohnung angeschossen. Eine Polizeisprecherin sagte MDR THÜRINGEN, es werde von Notwehr ausgegangen. Der 43 Jahre alte Mieter sei am Bein getroffen worden. Er sei später festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann soll psychische Probleme haben.

Die Polizei bestätigte, dass ein Schuss abgegeben wurde, um einen Angreifer zu stoppen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann