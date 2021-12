Nach dem Großbrand in der Altstadt von Nordhausen sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, werden insbesondere Menschen gesucht, die Angaben zum Brandausbruch machen können. Die Suche nach der Ursache gestaltet sich laut Polizei wegen des Wetters im Moment schwierig. Außerdem herrscht Einsturzgefahr.

Das Feuer war am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 13 Uhr in einer mit Holz gefüllten Lagerhalle ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf benachbarte Gebäude über. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch mussten mehr als 30 Anwohner in der Nachbarschaft ihre Wohnungen verlassen und kamen bei Verwandten oder Bekannten unter. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.