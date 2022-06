Dort habe er den unverschlossenen Hausflur betreten und sich bei der ihm entgegenkommenden Person vergewissert, dass es sich um den von ihm gesuchten neuen Freund der Frau handele. Mit der Frage "Wie fühlt es sich an, wenn ihnen jemand die Frau wegnimmt" soll der Angeklagte "blitzschnell" auf den Nebenbuhler eingestochen und ihn am Unterbauch getroffen haben.

Das Landgericht will bis Anfang September insgesamt neun Tage verhandeln. Der Angeklagte sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft und kündigte an, sich am nächsten Prozesstag zu äußern. Im Verfahren soll sich auch ein Gutachter zur Schuldfähigkeit des Angeklagten äußern.