Die Tat soll laut Anklageschrift im Juli vorigen Jahres auf dem Nachhauseweg einer Frau von einer Veranstaltung am Bielener Kiessee bei Nordhausen passiert sein. Der Angeklagte soll sie demnach ins Gebüsch gezogen haben. Kurz darauf wurde er festgenommen und saß bis zum Freispruch vor einigen Tagen in Untersuchungshaft.

Das Gericht war dem Antrag der Verteidigung gefolgt und hatte das Urteil mit einem fehlenden "Nein" des Opfers begründet. Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin hatten eine Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. In der Beweisaufnahme vor dem Amtsgericht hatte der Angeklagte den Vorwurf der Vergewaltigung zurückgewiesen und von einvernehmlichem Sex gesprochen. Die Geschädigte und Nebenklägerin will nach eigenen Angaben nur gemacht haben, was er wollte, weil sie solche Angst gehabt habe. Danach sei sie geflüchtet. Ein Termin für den Berufungsprozess steht noch nicht fest.