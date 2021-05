Tom Schieke aus Bleicherode liebt seine Heimat. "Wenn wir noch ein Meer in Reichweite hätten, dann wäre alles perfekt", schwärmt der 26-Jährige von der Region, in der er aufgewachsen und auch nach der Schulzeit geblieben ist. Nach dem Abschluss hat sich Tom Schieke geoutet, erzählt er dann. Und er habe selbst nie Probleme mit den Bleicherödern bekommen, nur, weil er schwul ist. Er ist mit einem Mann verheiratet und führt ein gutes Leben in der nordthüringischen Kleinstadt.

Mehr Akzeptanz in Großstädten

Doch im Sommer 2020 hat der junge Mann die Initiative ergriffen: Er will für junge Menschen seiner Heimat, die nicht dem heterosexuellem Stereotyp entsprechen, eine Anlaufstelle vor Ort bieten. Denn Tom Schieke findet, dass es viele Menschen, die schwul, lesbisch, non-binär oder transsexuell sind, mehrheitlich in die Großstädte zieht. Dass viele, die vom Land kommen, irgendwann nach Erfurt, Leipzig oder Berlin gehen, weil sie sich dort angenommener und repräsentierter fühlen. Anders sein und anders leben – das ginge für manche eben nur in Großstädten. Beobachtungen zeigen, dass viele queere Menschen eher in Großstädten wohnen als auf dem Land (Symbolfoto). Bildrechte: imago images/Cavan Images