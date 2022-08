Wie das Unternehmen MDR THÜRINGEN auf Anfrage mitteilte, wurden während der zweiwöchigen Sperrung Mitarbeiter so qualifiziert, dass sie in unterschiedlichen Stellwerken flexibel eingesetzt werden können. Daher sei in dieser Zeit kein Zugverkehr möglich gewesen. Die Weiterbildung der Bahnmitarbeiter werde noch an fünf Wochenenden fortgesetzt. Geplant sei dann Ersatzverkehr mit Bussen.

Zumindest wochentags rollen die Regionalzüge wieder zwischen Erfurt und Nordhausen. Bildrechte: dpa