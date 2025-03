Die Thematik der hohen Kosten einer solchen Leitstelle und dem Zusammenschluss von mehreren Kreisen beim Betrieb wird seit vielen Jahren auch in Thüringen immer wieder diskutiert. Ende 2023 hatte Gesundheitsminister Lauterbach Vorschläge für eine Reform des Rettungsdienstes vorgelegt, in denen ein Richtwert von einer Leitstelle pro eine Million Einwohner vorgeschlagen wird. Davon ist man in Thüringen weit entfernt. Hier gibt es derzeit zwölf Leitstellen für insgesamt etwa 2,1 Millionen Einwohner.

Im Innenministerium schaut man die kommunale Zuständigkeit für Leitstellen seit Jahren mit gemischten Gefühlen. Laut einem dort 2019 in Auftrag gegebenen Gutachten würden für Thüringen vier Leitstellen plus eine Lehr-Leitstelle ausreichen. Doch die freiwillige Zusammenarbeit an dem Leitstellenprojekt - so resümiert man - sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Eine 70-prozentige Förderung der Kosten einer Leitstelle - so wie sie Nordhausen jetzt beantragt hat, komme künftig nur noch in Betracht, wenn sich mindestens zwei Kreise eine Leitstelle teilten. An dem Leitstellenprojekt beteiligen sich die Kreise Weimarer Land, Eichsfeld und der Unstrut-Hainich Kreis derzeit nicht.