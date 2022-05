Die Stadt Nordhausen feiert im Juni wieder das Rolandsfest. Wie die Stadtverwaltung am Freitag informierte, wird in diesem Jahr auch ein großer Festumzug auf die Beine gestellt. Solch ein Umzug findet nur alle fünf Jahre statt. Außerdem soll es verschiedene Bühnen mit Musik im ganzen Stadtgebiet geben. Laut Stadt wird vom 10. bis 12. Juni gefeiert. Nordthüringens größtes Volksfest war in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausgefallen.

Roland-Darsteller im Alter von 80 Jahren gestorben

Getrauert wird in Nordhausen um den langjährigen Roland-Darstellers Peter Schwarz. Laut Stadtverwaltung war Schwarz am vergangenen Montag im Alter von 80 Jahren gestorben. Seit 1979 schlüpfte er in die ikonische Rolle der Figur. Schwarz war ebenfalls langjähriges Stadtratsmitglied für die SPD.

Peter Schwarz ist am vergangenen Montag im Alter von 80 Jahren verstorben. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Die Rolandstatue galt im Mittelalter als Symbol für eine freie Stadt mit eigenem Marktrecht und Gericht. In Nord- und Ostdeutschland gibt es die meisten Rolandsstädte. In Nordhausen ist die Rolandsfigur vor dem Rathaus eines der Wahrzeichen der Stadt.