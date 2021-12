In der Rosenkirche im Bleicheröder Ortsteil Elende können Liebesgrüße an den Weihnachtsbaum gehängt werden. In der Kirche liegen Stifte, bunte Herzen, Sterne und Blumen aus Papier bereit. Regina Englert vom Gemeindekirchenrat griff eine Idee der Nordkirche auf. Wer will, kann zur Kirche wandern oder mit dem Auto vorfahren und seine Botschaft loswerden. Die Rosenkirche ist wie im Vorjahr bereits mit Schaufensterpuppen ausgestaltet. Die drei Figuren weisen den Weg zur Krippe.