In Thüringen dagegen bleibt die Zukunft der Rufbusse kommunal - und die gegenwärtige Bedeutung marginal. Der Anteil am Regionalbusverkehr liegt bei 2,8 Prozent und im Stadtbusverkehr bei etwa 2,2 Prozent an den Gesamtkilometern. In 14 Thüringer Landkreisen und sieben Städten gibt es eine Art Rufbus-Angebot. Allerding fallen in diese Statistik des Verkehrsministeriums auch Anruf-Sammeltaxis. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN meldete das Verkehrsministerium, dass es keine Pläne für ein einheitliches Rufbus-System in Thüringen gibt.

Die E-Busse haben eine Reichweite von ungefähr 70 Kilometern. Bildrechte: MDR/Armin Kung