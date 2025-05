Nach Misshandlungsvorwürfen gegen einen Schafhalter in Mauderode im Kreis Nordhausen haben die Tiere ein neues Zuhause gefunden. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden die 400 Schafe sowie die Herdenhunde am vergangenen Wochenende von einem anderen Halter übernommen. Der neue Halter bleibt aus Datenschutzgründen unbekannt. Der Betrieb in Mauderode sei damit aufgelöst worden.