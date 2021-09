Am Montag wurde das neue Humboldt-Gymnasium in Nordhausen eingeweiht. Entstanden sind 18 Klassenräume, eine Aula sowie Vorbereitungs- und Technikräume. Die historischen Wurzeln der Schule reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Nach Angaben des Landratsamtes ist in Nordhausen seit 1524 ein humanistisches Gymnasium belegt. Das alte Haus am heutigen Standort des Oberstufengebäudes wurde 1861 bezogen und rund 160 Jahre lang genutzt.

Das alte Schulgebäude in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Niels Bula