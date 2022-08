In einer Schweinemastanlage in Nordhausen sind am Wochenende rund 2.000 Tiere verendet. Das teilten die Betreiberfirma Van Asten und das Veterinäramt des Landkreises am Montag mit. Nach Angaben des Unternehmens hat es Probleme mit der Lüftungsanlage in den Stallungen gegeben. Unternehmenssprecherin Monique van de Wolfshaar van Asten sprach von einer "Fehlfunktion".