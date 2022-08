Nordhausen Erste Erkenntnisse zu Tod von 2.000 Schweinen - Ermittlungen langwierig

Der Tod von rund 2.000 Schweinen am Wochenende in einer Mastanlage in Nordhausen ist nach ersten Erkenntnissen durch den Ausfall des Lüftungssystems in sechs von 150 Abteilungen der Stallanlage verursacht worden. Das teilte die Betreiberfirma Van Asten mit. Gegen die Firma wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Sie hatte nach eigenen Angaben die zuständigen Behörden unmittelbar nach dem Vorfall informiert.