Sieben Gemeinden am Rande des Südharz tragen ein uraltes Geheimnis in sich. Wer hier ein Haus besitzt, erhält einen Anteil am Siebengemeindewald. Einer 1000-Hektar großen Waldgenossenschaft nördlich der A38. Dank eines kuriosen Rechtsrelikts aus dem Mittelalter, das nach über 700 Jahren noch immer gültig ist.