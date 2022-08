Grund für die Entscheidung sind die gegenseitigen Attacken vermeintlicher Fußballfans aus beiden Lagern. Nachdem vor anderthalb Wochen in Sondershausen Hassbotschaften gegen die Eintracht auf Wände und Bushaltestellen geschmiert wurden, hatten am vergangenen Wochenende Unbekannte am Stadion in Nordhausen mehrere Planen mit dem Wacker-Logo zerschnitten. Zudem wurden Substanzen verstreut, um den Stadion-Rasen in Nordhausen zu beschädigen.