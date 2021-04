Nach heftigem Schneefall war am 9. Februar der Schaftstall von Helmut Meißner unter der Schneelast eingestürzt. 400 seltene Leineschafe, darunter trächtige Tiere und Lämmer, befanden sich in der Halle. Zahlreiche Feuerwehrleute retteten so viele Tiere wie möglich aus der Ruine. Rund 30 Tiere überlebten das Unglück nicht. Für die übrigen stellte die Agrargesellschaft in Kleinbodungen eine Halle als Notunterkunft zur Verfügung. Versichert war der Schneeschaden nicht.