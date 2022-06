Nordhausen Stadtradeln startet am Pfingstwochenende

Start der fünften Stadtradeln-Saison in Nordhausen: Die Aktion beginnt mit einer Radtour am Samstag ab 10 Uhr vom Rathaus bis zur Salzaquelle über die Ortsteile Hesserode und Herreden. Der dreiwöchige Aktionszeitraum läuft vom 4. bis zum 24. Juni 2022.

In den vergangenen vier Jahren haben in Nordhausen knapp 1.300 Fahrerinnen und Fahrer rund 228.000 Kilometer zurückgelegt und dabei 41 Tonnen CO2 vermieden. Stadtradeln ist eine deutschlandweite Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, bei der mehr als 1.400 Kommunen und rund 550.000 Teilnehmer mitmachen. In diesem Jahr findet das Stadtradeln zum 15. Mal statt. Die Aktion will auch auf die Bedürfnisse von Radfahrenden aufmerksam machen und Kommunalpolitiker sensibilisieren, um die Radinfrastruktur weiter auszubauen und die Kommunen noch fahrradfreundlicher zu gestalten.