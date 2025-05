Nun hob die SPD das Thema erneut auf die Tagesordnung - und scheiterte mit ihrem Antrag. Als "irritierend" bezeichneten die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora die Argumentation von CDU-Stadtrat Steffen Iffland gegen die Gedenktafel. Iffland hatte im Stadtrat gesagt, in einem Buch sei eine Liste der Namen zu finden, die Aufgabe sei erfüllt. Eine Tafel mit 500 Namen sei viel zu teuer. Darüber hatte die Thüringer Allgemeine am Dienstag berichtet.

In einer Mitteilung der Gedenkstätte heißt es dazu, dass ausgerechnet die hohe Zahl der jüdischen Opfer als Argument gegen die Anbringung einer Gedenktafel angeführt wird, wirke höchst verstörend. Und weiter: "Die Errichtung einer solchen Gedenktafel ist überfällig. In Zeiten, in denen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Geschichtsrevisionismus lautstark propagiert werden, wäre sie ein klares und sichtbares Zeichen gegen diese Bewegungen und für eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte."